شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية الآسيوية ترشح العرياني للتألق بمنافسات الرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانجتشو بالصين، أن نجم منتخب الإمارات للرماية عبد الله سلطان العرياني هو المرشح الأول لخطف الأضواء في منافسات الرماية بالدورة. وتقام منافسات الرماية في الدورة على مدار 5 أيام خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 101 رام من 17 دولة وتتضمن 17 مسابقة تقام منافساتها في مركز فويانج بينهو الرياضي بهانجتشو.

وتشارك الإمارات ب10رماة وراميات في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية وهم: عبد الله سلطان العرياني، وعبد الله سيف العرياني، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، وسيف الظاهري، وعبد الله الأحبابي، وسيف النعيمي، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري ومنى حسن.

وأصدرت اللجنة المنظمة تقريراً عن الوجوه الجديدة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات خلال منافسات الرماية في الدورة، على مدار 5 أيام، وأشارت إلى أن الهيمنة المتوقعة من المنتظر أن تكون لرماة الصين وكوريا، إلا أنهم سيصطدمون بعدد من الرماة أصحاب الخبرة والإنجازات يتقدمهم الرامي الإماراتي عبد الله سلطان العرياني صاحب الإنجازات الكبيرة على المستويين الدولي والآسيوي، خاصة في سباق البندقية الهوائية 10 أمتار للرجال R1.

واعتبرت أن العرياني سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بمسابقة البندقية 50 متراً فئة R7 في 3 أوضاع والتي حصل من خلالها أيضاً على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وأعرب عبد الله سلطان العرياني عن شكره للجنة المنظمة للدورة باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الميداليات في الدورة، وقال: «أشكر اللجنة المنظمة على هذه الثقة وترشيحي للمنافسة على نيل الميداليات في المسابقات، سأبذل قصارى جهدي كي أرفع علم الإمارات وأحقق المزيد من الانتصارات لرياضة الرماية في الدولة، خاصة بعد فترة الإعداد التي أقيمت قبل السفر إلى الصين».

على صعيد متصل، سيتم رفع علم الإمارات، الخميس، داخل قرية الرياضيين مقر إقامة الوفود المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة التي تستضيفها هانجتشو خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.