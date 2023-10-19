شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض اليد» يخسر أمام كوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة عصام هجو

خسر منتخب الإمارات لكرة اليد أولى مبارياته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 أمام كوريا الجنوبية، بنتيجة 29-23، وكان الشوط الأول ل«الشمشون» 15-6، وستكون مباراة منتخب الإمارات الثانية أمام منتخب قطر يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، ثم يواجه منتخب السعودية يوم الأحد، ويختتم مشواره بالدور التمهيدي مع الهند يوم 23 أكتوبر الجاري.

وعلى مستوى التنافس المحلي، خسر الشارقة أمام ضيفه مليحة بنتيجة 25-23، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الشارقة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لكأس الإمارات، وهذه أول خسارة للشارقة منذ خسارته أمام الجزيرة يوم 12 يناير 2023 في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي من كأس نائب رئيس الدولة، وقبل أن يتوج الشارقة بالبطولة لاحقاً.

وبفوزه، تربع مليحة على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، وتفادى مواجهة شباب الأهلي في نصف النهائي، ولكنه سيصطدم بالجزيرة، بينما تراجع الشارقة «7 نقاط» إلى وصافة المجموعة خلف مليحة بأفضلية المواجهات المباشرة، وحل دبا الحصن في المركز الثالث والعين في المركز الأخير.

وبذلك ستجمع مباراتا نصف النهائي بين شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى مع الملك الشرقاوي ثاني المجموعة الثانية، وستكون مباراة الفرسان والملك نهائياً مبكراً، فضلاً عن كونها ملحمة خاصة في كرة اليد لأنها تجمع بين فريقين يتنافسان على الألقاب، وتحدد لمباراتي نصف النهائي بين شباب الأهلي والشارقة الخامسة من مساء بعد غد السبت في ملعب صالة نادي النصر ومليحة والجزيرة عند السادسة مساء في ملعب صالة نادي الوصل.

وفي المجموعة الثانية، تأهل شباب الأهلي بالعلامة الكاملة 9 من 9 بعد فوزه في جميع مبارياته، وآخر انتصار له بالجولة الأخيرة كان على حساب النصر بفارق كبير بلغ 12 هدفاً ونتيجة 28-16 وفاز الجزيرة على الوصل 28-26، ليصبح ترتيب المجموعة الثانية: شباب الأهلي في الصدارة « 9 نقاط» والجزيرة في المركز الثاني «7 نقاط» والوصل ثالثاً «5 نقاط»، والنصر رابعاً «3 نقاط».