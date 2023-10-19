الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة

يتجه مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لتجربة لاعب مقيم في مركز قلب الدفاع، بعدما تألق مع فريق الرديف بشكل لافت في الفترة الماضية، خصوصاً أن الفريق عانى بشكل واضح منذ بداية الموسم بارتكاب المدافعين أخطاء مؤثرة.

صفقات

تخطط إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لصفقات عدة تنوي إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية، إذ بدأت من الآن التواصل مع شركة أجنبية ووكلاء لاعبين لترشيح أكثر من لاعب أجنبي لدعم صفوف الفريق، ليواصل مساعيه للمنافسة على بطولة الدوري.

رفض

رفض عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إجراء لقاءات صحافية عقب مباراة لبنان الودية، أول من أمس، رغم تحقيق الفوز في المباراة، بداعي الإرهاق.