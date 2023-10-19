الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين
الشارقة - كلباء 16:45
النصر - العين 19:30
كأس روسيا
آكرون تولياتي - شينيك ياروسلافل 17:30
أرسنال تولا - رودينا 20:00
كأس الأردن
الجليل - شباب العقبة 18:00
الدوري الروماني
بوليتكنيكا ياش - سيبسي 21:00
دوري السوبر الصيني
ميزهو هاكا - تشجيانغ بروفيشنال إف سي 15:35
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