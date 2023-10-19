الامارات | ملتقى دبي للفروسية ينطلق في «ميدان» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية في مضمار ميدان صباح اليوم، حيث تجمع بين عشرات المنتجين ومقدمي الخدمات في مجال صناعة الفروسية على مستوى الدولة والمنطقة بأهل الخيل وصانعي القرارات من الرسميين، قبل أسبوع من انطلاق موسم السباقات في الدولة.

ويقام الملتقى، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بقاعة ذا غاليري في المدرج الرئيس لمضمار ميدان بدبي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومركز الإمارات للفروسية، ومستشفى دبي للخيول.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: «منذ انطلاقته الأولى ظل ملتقى دبي للفروسية بمثابة منصة جامعة تتيح الفرصة للخبراء في هذا المجال من الموردين ومقدمي الخدمات والمبتكرين للاجتماع مع ملاك الخيول والإسطبلات الكبرى، للتعرف إلى أحدث المنتجات والخدمات، وفتح خطوط الاتصال، وإبرام الصفقات بطريقة فعالة ومنهجية».