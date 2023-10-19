الامارات | «المواي تاي» يشارك في دورة الرياض للألعاب العالمية القتالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن مشاركة المنتخب في دورة الألعاب العالمية القتالية (الرياض 2023)، التي تحتضنها السعودية في جامعة الملك سعود من 20 إلى 30 الجاري. وتنطلق البطولة بحفل الافتتاح الذي يقام اليوم، ثم انطلاق المنافسات على مدار 10 أيام، حيث تجمع «وورلد كومبات جيمز» في أجندة منافساتها 16 مسابقة رياضية قتالية هي: الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، الملاكمة، الركل، المواي تاي، السامبو، السافات، السومو، التايكواندو، المصارعة، الووشو والمبارزة.

كما تشهد منافسات الدورة العالمية مشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم. وكشف اتحاد الإمارات عن قائمة المنتخب المشارك في الدورة وتضم: إلياس حبيب علي (ذهبية بطولة العالم مرتين) ويشارك في منافسات وزن 81 كغم إلى جانب محمد مرضي (ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة) الذي سيشارك في منافسات وزن 67 كغم، ومحمد التويزي في وزن 57 كغم (ذهبية البطولة العربية). ويواصل أبطال المنتخب تحضيراتهم اليومية ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام في تايلاند تحت إشراف المدير الفني في اتحاد اللعبة عمر النعيمي.