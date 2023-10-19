الامارات | منتخب اليد يخسر أمام كوريا في «تصفيات آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منتخب كرة اليد أمس لخسارة مفاجئة أمام كوريا الجنوبية بفارق ستة أهداف وبنتيجة 23-29، على صالة الدحيل، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس «2024»، والتي تستضيفها قطر حتى 28 الجاري.

ودفع المنتخب ضريبة ثقيلة بإنهاء الشوط الأول متأخراً أمام نظيره الكوري بفارق تسعة أهداف وبنتيجة (6-15)، خصوصاً أن «الأبيض» نجح في استعادة اتزانه خلال الشوط الثاني إلا أن الفارق الكبير وقف عقبة في قدرته على العودة بالنتيجة، وخسارة المباراة بفارق ستة أهداف 23-29.

ويخوض المنتخب اليوم مواجهته الثانية في دور المجموعات أمام الصين، ثم يواجه بعد غدٍ المنتخب القطري، وفي 22 الجاري يلتقي المنتخب السعودي، ويختتم الدور التمهيدي 24 الجاري أمام الهند.