الامارات | 14 فريقاً في بطولة أبوظبي العالمية لـ «أساتذة السلة الثلاثية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وتقام على استاد هزاع بن زايد في العين، يومي 28 و29 الجاري، عن مشاركة 14 فريقاً. وتعتبر آخر بطولة للأساتذة في الموسم الجاري، حيث تسعى الاتحادات إلى تجميع النقاط، للتأهل إلى أولمبياد «باريس 2024». ومن بين الفرق المشاركة فائزون بميداليات أولمبية وأفضل لاعبي السلة الثلاثية في العالم، وتشارك في النسخة المرتقبة فرق: يوبي، ليمان، بارتيزان، ليمان، بيروت من (صربيا)، بيجين، ووكسي، وونشي من (الصين) ميامي، أوماها (الولايات المتحدة)، سان جوان (بورتوريكو)، لوزان (سويسرا)، جدة (السعودية)، أبوظبي (الإمارات).

وقال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي في تصريح صحافي: «تمنياتنا لجميع الفرق بطيب الإقامة في العين والتوفيق خلال منافسات البطولة المرتقبة، وقضاء أمتع الأوقات لكل الجماهير المؤازرة لفرقها ونجومها العالميين». من جانبه قال ديجان ماجستوروفيتش لاعب فريق يو بي: «تمثل العودة إلى أبوظبي التي شهدت فوزنا بنهائيات البطولة العالمية العام الماضي مع فريق يو بي، تجربة رائعة وخاصة، فالتنظيم المتميز دائماً وحماسة المشجعين يجعلان هذا الحدث إحدى البطولات المفضلة لدي كل عام».