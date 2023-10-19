الامارات | إيريك: أمر لا يُصدق إكمالي 100 مباراة مع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع فريق العين، إيريك جورجنيتس، أنه «لا يُصدق إكماله 100 مباراة مع العين، وسعيد للغاية بذلك، بعد مسيرة حافلة بالألقاب الجماعية والفردية»، متمثلة في التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، إلى جانب حصوله على جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب من المقيمين لموسمين متتاليين.

وقال إيريك في رسالة عبر حسابه في «إنستغرام»: «أكملت 100 مباراة بقميص أكبر ناد في الإمارات، أنا سعيد بهذه الفرصة التي حصلت عليها».

وأكد اللاعب أنه يحظى بدعم كبير من عائلته، كما وجه الشكر إلى زملائه وكل أسرة نادي العين، وقال: «أشكر عائلتي التي تحمي عقلي من المشكلات وتمنحني التشجيع والحب، تساعدني في نظامي الغذائي وكل تمرين وكل التضحية والكلمات التي حفزتني ودعمتني خلال الأيام الصعبة».

وخلال 100 مباراة سجل إيريك ستة أهداف بواقع أربعة في الدوري وهدف في كل من بطولة كأس رئيس الدولة في شباك الوصل، ضمن نصف نهائي النسخة الماضية، ومثله في أبطال آسيا خلال لقاء آهال التركماني مطلع الشهر الجاري.

وإلى جانب دوره الدفاعي الكبير، فإن انطلاقاته الهجومية تشكل خطورة على المنافسين، خصوصاً أنها تظهر أسلوب لعبه الحماسي وعشقه لكسب المواجهات الفردية. وكان إيريك قدم إلى العين في صيف 2020 من إنترناسيونال البرازيلي لثلاث سنوات، ثم تم تمديد العقد حتى 2025، وحصل الشهر الماضي على الجنسية الإماراتية، وتم بعدها تجديد عقده حتى 2028.

• سبق أن فاز بجائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب مقيم موسمين متتاليين.