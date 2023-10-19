الامارات | خورفكان والبطائح في قمة دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم الجولة الثالثة لدوري كرة قدم الصالات، بإقامة ثلاث مباريات يلعب فيها خورفكان مع البطائح، ويلتقي كلباء على ملعبه مع مليحة، ويتواجه دبا الحصن مع الحمرية. بينما تقام غداً في دوري الرديف مباراتان ويلعب فيهما خورفكان مع كلباء ودبا الحصن مع الحمرية. ويتصدر ترتيب فرق الدوري خورفكان والبطائح برصيد أربع نقاط، مع أفضلية لخورفكان بفارق الأهداف، وتعتبر هذه المواجهة قمة مبكرة في دوري الصالات لأهميتها في المنافسات، باعتبارها تجمع فريقين منافسين بقوة على درع البطولة، وأيضاً لكونها تجمع نخبة لاعبي المنتخب، إضافة إلى أنها تؤهل الفائز للانفراد بالمركز الأول.

في المقابل، فإن مباراة دبا الحصن والحمرية تعد مفترق طرق مبكر للفريقين، لما يتمتعان به من إمكانات وطموح عاليين، خصوصاً أن كل فريق يهمه بالدرجة الأولى تحقيق الفوز اليوم، وألا يتعثر بأي شكل من الأشكال.

في جانب آخر، يبحث فريقا كلباء ومليحة عن الفوز الأول في مسابقة الدوري، وتعد المواجهة مصيرية لهما في مشوار المسابقة.