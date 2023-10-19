الامارات | افتتاح بطولة العالم للغولف في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منافسات بطولة العالم للغولف للهواة، أمس، المقامة في نادي أبوظبي للغولف، وذلك من خلال منافسات «كأس إيزنهاور للرجال»، التي تستمر حتى بعد غدٍ.

ويتنافس على لقب النسخة الـ33 أكثر من 100 لاعب يمثلون 36 دولة. بينما تقام فعاليات بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 24 إلى 28 الجاري.

وشهد حفل الافتتاح أول من أمس، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الغولف، واللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وأنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وعدد من المسؤولين.

وعقب السلام الوطني لدولة الإمارات، رحّب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بالجميع، وأكد أن اتحاد الغولف، من خلال التعاون مع اللجنة المنظمة الدولية وكذلك اللجنة المنظمة المحلية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والعديد من الدوائر والمؤسسات، بذل جهوداً حثيثة للتحضير الجيد والمناسب لتنظيم الحدث.