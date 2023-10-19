محمد صلاح يكسر الصمت: مشاهد العنف كانت مرعبة يجب إيقاف المجازر

خرج النجم المصري محمد صلاح عن صمته بعد أن قرر دعم الشعب الفلسطيني في ظلّ حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من أسبوع.



ونشر صلاح على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقاً) وإنستغرام، الأربعاء، مقطع فيديو يحمل رسالة بالصوت والصورة جاء فيها: "ليس من السهل دائما الحديث في أوقات مثل هذه، شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً، ووحشية كبيرة تدمي القلوب، لا يمكن تحمّل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".



وأضاف نجم فريق ليفربول: "جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تعاني، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمرّ سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مرعبة في المستشفى".



وختم اللاعب المصري رسالته: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المجازر للأبرياء، يجب أن تسود الإنسانية".



يذكر أن محمد صلاح تعرض لانتقادات واسعة من الجماهير العربية بسبب صمته منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، قبل أن يخرج وينطق بهذه الكلمات.