العتال: الزمالك أكبر من إتحاد اليد وتعرضت لضغوط للترشح على منصب الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك أنه تعرض لضغوط من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي للترشح على منصب رئيس القلعة البيضاء في الدورة المقبلة.

وقال هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" بعض أعضاء عمومية الزمالك طلبت مني الترشح لرئاسة النادي في الدورة المقبلة ولكني فضلت الترشح لمنصب النائب لتحقيق انجازات على أرض الواقع بعد التجربة الأخيرة في المجلس السابق وعدم تنفيذ أفكاري على أرض الواقع بعد منعي".

وتابع:"أسعى لتنفيذ أفكاري داخل نادي الزمالك من خلال منصب نائب رئيس النادي في الدورة المقبلة ثم التفكير في الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك".

وأضاف: "مع احترامي لتجربة هشام نصر في اتحاد اليد ولكن نادي الزمالك أكبر بكثير من إدارة اتحاد كرة اليد وهو ما يعلمه أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء جيداً ".

وأتم:" ما لا يعلمه البعض أنه في حال نجاحي في الانتخابات القادمة سأستعين بـ"هشام نصر" لخدمة الزمالك لأنه لا توجد أي خلافات بيننا".