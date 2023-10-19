سيد معوض: تعادل الأهلي أمام سيمبا سيكون نتيجة جيدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي مطالب بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب أمام سيمبا التنزاني، قبل لقاء الإياب في القاهرة، مشيرا إلى أن الملعب جيد وتوقيت المباراة مثالي، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك ضغط جماهيري والتعادل سيكون نتيجة جيدة للأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كهربا الأقرب لبدء المباراة في الهجوم، واتوقع عدم البدء بصلاح محسن منذ البداية بعد عودته من الإصابة، كما أن علي معلول لم يشارك في المباراة الودية لتونس أمام اليابان، وبالتالي من المتوقع أن يشارك في لقاء الأهلي ضد سيمبا، واتوقع التعادل 1-1".

وأضاف: "يجب تقييم روي فيتوريا بموضوعية كاملة وليس بالقطعة، منتخب مصر من المنتخبات الكبرى، وأي مباراة يخوضها عليه تقديم مستوى قوي، وأتمنى عدم مبالغة المدرب في تصريحاته لأنه يشعر بأنه يحقق انجازات لمجرد تقديم مستوى جيد في بعض المباريات".

وواصل: "خوض مواجهات جيبوتي وسيراليون في القاهرة سيصب في صالح منتخب مصر بكل تأكيد خلال تصفيات المونديال، سنضمن 12 نقطة وقادرين على تحقيق نتائج جيدة في التصفيات".

وأكمل: "تصريحات صلاح سيكون لها تأثير عالمي بكل تأكيد تجاه القضية الفلسطينية، وهو لاعب محبوب عالميا وقدوة كبيرة، وكلمته مؤثرة للغاية، وحتى وإن كانت متأخرة فأنها هامة جدا ونتمنى أن نرى تاثيرها خلال الأيام القادمة في ظل كثرة الاكاذيب خلال الفترة الماضية".