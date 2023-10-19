شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم ملفات التجديد وتعديل العقود حتى انتهاء الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم عدة ملفات كروية خاصة بفريق الكرة إلى ما بعد إنتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم المقرر لها خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 11 نوفمبر المقبل.

ورغم تواجد عدة ملفات هامة في فريق الكرة تحتاج للحسم يأتي في مقدمتها ، التجديد لبعض اللاعبين أمثال علي معلول وبيرسي تاو وتعديل عقود أخرين أمثال محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي إلا إن الاتجاه الغالب في النادي حالياً يُطالب بتأجيل حسم هذه الملفات لما بعد بطولة الدوري الأفريقي حفاظاً على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق.