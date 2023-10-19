شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم ملفات التجديد وتعديل العقود حتى انتهاء الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم عدة ملفات كروية خاصة بفريق الكرة إلى ما بعد إنتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم المقرر لها خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 11 نوفمبر المقبل.
ورغم تواجد عدة ملفات هامة في فريق الكرة تحتاج للحسم يأتي في مقدمتها ، التجديد لبعض اللاعبين أمثال علي معلول وبيرسي تاو وتعديل عقود أخرين أمثال محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي إلا إن الاتجاه الغالب في النادي حالياً يُطالب بتأجيل حسم هذه الملفات لما بعد بطولة الدوري الأفريقي حفاظاً على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.
والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).
كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.
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