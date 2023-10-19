فيديو محمد صلاح لدعم فلسطين يتخطى 95 مليون مشاهدة بعد 4 ساعات من نشره

لقى فيديو النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لدعم فلسطين انتشاراً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان محمد صلاح قد نشر مقطع فيديو له خلال الساعات القليلة الماضية أعلن خلاله دعمه لـ فلسطين في حربها ضد إسرائيل.

ووصل فيديو محمد صلاح لدعم فلسطين إلى أكثر من 95 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

حصل فيديو النجم المصري على 76.7 مليون مشاهدة على تويتر، وأكثر من 18 مليون مشاهدة على إنستجرام، بالإضافة إلى 2 مليون مشاهدة على فيسبوك.

أقرأ أيضاً- صحيفة بريطانية: محمد صلاح يدعم إسرائيل وغزة

وكان محمد صلاح قد تعرض لحملة عنيفة من الجماهير في الفترة الماضية بسبب صمته وعدم تحدثه عن القضية الفلسطينية.

كما أن الهلال الأحمر كان قد أعلن عن تبرع محمد صلاح لصالح فلسطين دعمًا لهم في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.