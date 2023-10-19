تعليق الصحف العالمية على بيان محمد صلاح عن القضية الفلسطينية

تناولت الصحف العالمية الحديث عن البيان الذي نشره الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد الأحداث التي تشهدها فلسطين.

وقالت صحيفة “ميرور”، أن محمد صلاح يطالب زعماء العالم لمساعدة سكان غزة، وأن الإنسانية ستنتصر، كما وصف مشهد قصف المستشفى بأنه مروع ويدعو قادة العالم للتدخل المباشر لإيقاف المجازر.

بينما أضافت صحيفة إكسبرس، أن محمد صلاح قدم تبرعات مالية لسكان غزة، ويطالب بتقديم المعونات الإنسانية لغزة بعد مشاهد مروعة على حد وصفه.

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وكتبت صحيفة تليجراف البريطانية: محمد صلاح يخرج عن صمته، ويحث على وقف المجازر في غزة”.

بينما قال “فوت ميركاتو” الفرنسي: “إنه الشخصية رقم 1 في الوطن العربي، رجل مؤثر له مستمعون عديدين وصوت قوي”.

وأوضح أن صلاح تلقى انتقادات عدة بسبب صمته عما يدور في فلسطين، ولكنه تحدث عبر مقطع فيديو على حساباته الرسمية.

‏وأفاد موقع ليفربول إيكو، أن محمد صلاح قدن رسالة قوية لزعماء العالم ويطالبهم بالتدخل لإيقاف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وكتبت صحيفة جارديان البريطانية، أن محمد صلاح دعا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أن تبرع لمساعدة المتضررين من الغارات الجوية.