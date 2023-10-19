ميسي يوجه رسالة دعم لـ نيمار بعد إصابة الصليبي

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة دعم إلى البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وكان نادي الهلال السعودي، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الفحص الطبي الذي خضع له نيمار جونيور، أكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وأوضح نادي الهلال السعودي أن نيمار سوف يجري عملية جراحية في لاحق، على أن يخضع لبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.

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ونشر ميسي صورة له مع نيمار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “الكثير من القوة”، دعمًا للاعب البرازيلي.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب البرازيل وأوروجواي، صباح أمس الأربعاء، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتشير التقارير إلى أن نيمار سوف يغيب عن صفوف الهلال السعودي لمدة 6 أشهر.