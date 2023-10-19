ميسي يحسم مصيره مع إنتر ميامي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي عن مستقبله، بعد وجود فترة توقف كبيرة في الدوري الأمريكي.

وكانت تقارير صحفية قد آشارت إلى اقتراب ليونيل ميسي من الانضمام إلى دوري روشن السعودي على سبيل الإعارة بعد فشل فريق إنتر ميامي في التأهل إلى جولة البطولة.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “سأستمتع بالإجازة في الأرجنتين، انها المرة الأولى التي أحصل فيها على أيام اجازة طويلة في ديسمبر”.

وتابع: “سأواصل التدرب للوصول إلى منتخب الأرجنتين بأفضل شكل ممكن في نوفمبر”.

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واضاف: “سأعود إلى إنتر ميامي في يناير من أجل المشاركة في الموسم التحضيري والاستعداد بأفضل ما يمكن كما هو الحال دائمًا”.

وواصل ميسي: “كنا قريبين من التأهل ولكن شهر يوليو كان صعياً فأنا لم اشارك في المباريات كما أن العديد من اللاعبين عانوا من الإصابات”.

واختتم الأرجنتيني تصريحاته قائلاً: “المهم أننا فزنا ببطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية وهذا أمر هام بالنسبة للنادي، وحافز لنا في الموسم الجديد”.