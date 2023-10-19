شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسي يستعيد خدمات فقوسة ويفقد نيمار فى مواجهة راية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود مدحت فقوسة لاعب فريق بروكسي للمشاركة في مباريات فريقه بداية من مواجهة راية المقبلة في الجولة الخامسة بدوري المحترفين والمقرر لها الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها منذ انطلاق الدوري.

وغاب فقوسة عن مباريات بروكسي لفترة تزيد عن الـ 3 أسابيع، ومن المقرر ان يدخل قائمة فريقه للمباراة المقبلة، فيما يغيب عماد نيمار بعد إصابته بشد في السمانة يستغرق أسبوعين للعلاج.

من ناحية أخرى كشف أحمد سمير المدرب العام بفريق بروكسي ان الفريق يواجه سوء حظ وخاصة في مرحلة انهاء الهجمات، وهو ما ظهر واضحا في المباريات السابقة والتي حالت دون تحقيق الفوز فيها.

وقال احمد سمير في تصريحات خاصة لليوم السابع ان الفريق يواجه سوء توفيق غريب، ولكن الجهاز الفني لا يشعر بقلق من هذه الظاهرة خاصة ان اللاعبين يؤدون افضل ما لديهم ، مؤكدا ان الأهداف التي تدخل مرمي الفريق من أخطاء فردية ويتم علاجها مع الوقت من جانب الجهاز الفني ، مشددا علي ان الفريق يحتاج الي فوز واحد فقط لكسر موجة التعادلات التي سيطرت علي نتائج الفريق منذ انطلاق دوري المحترفين.

ويحتل فريق بروكسي المركز العاشر برصيد 5 نقاط من 4 مباريات ، ويسعي الفريق للمنافسة علي التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم.