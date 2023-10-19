سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الداخلية غدا فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فريق الداخلية المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل لهذا الموسم 2023/ 2024.

ولعب سيراميكا مباراة ودية مع سموحة انتهت بالتعادل 1/ فى الإسكندرية، وحرص أيمن الرمادى على الدفع بكل العناصر خلال مباراة سموحة الودية من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين للوصول لأفضل تشكيل يخوض به مواجهة الداخلية المقبلة بعد الفشل فى تحقيق الفوز فى أول مباراتين.

ويسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التى لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو فى الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى فى الجولة الثانية.

وحذر أيمن الرمادى اللاعبين من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة التى حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

من جانب آخر، حصل نادى سيراميكا على موافقة رابطة الأندية المحترفة بإقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب استاد السويس، بدلاً من المقاولون العرب خلال الموسم الحالي.

وطلب نادى سيراميكا إقامة مبارياته باستاد السويس، إيمانًا من إدارة نادى سيراميكا بالدور الكبير الذى تلعبه جماهير السويس العظيمة، من أجل دعم الفريق، الأمر الذى يعطى دفعة معنوية للاعبين فى المباريات.

وخاض سيراميكا كليوباترا مباراتين فى الموسم الجديد خارج ملعبه، أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى على ستاد الإسكندرية، وأمام فاركو بالجولة الثالثة بملعب ستاد الجيش فى برج العرب، بينما تأجل لقاء الأهلى فى الجولة الثانية للدوري.