شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد دراسة طلبات أحمد فتوح المادية للتجديد للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد مسئولو نادى الزمالك دراسة طلبات أحمد فتوح المادية من أجل العمل على توفيرها والوصول إلى صيغة اتفاق مرضية مع اللاعب للتجديد للقلعة البيضاء خاصة أن عقد الظهير الأيسر للقلعة البيضاء ينتهى أخر الموسم ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويرغب أحمد فتوح في توفير طلباته المادية مع القلعة البيضاء من أجل تجديد عقده الأمر الذى نقله عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق لمسئولى نادى الزمالك من أجل دراستها جيداً والعمل على توفيرها خاصة أن اللاعب أكد لعبد الواحد ترحيبه بالتجديد ولكن يريد ترضيته مالياً بسبب التزاماته.

ومنح أحمد فتوح الضوء الأخضر لوكيل أعماله لإنهاء المفاوضات مع نادى الزمالك، ووفقا للجلسات التي عُقدت مع اللاعب من جانب مدير الكرة بالقلعة البيضاء واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى، فإن اللاعب له شروط مالية للموافقة على التجديد والاستمرار مع الزمالك.

وترددت أنباء قوية داخل الزمالك أن المطالب المالية للاعب تتلخص في الحصول على 100 مليون جنيه خلال 3 مواسم لعب مع الزمالك، على أن يتسلم منها 40 مليون جنيه عند توقيع العقد، و60 مليونا تقسم على 3 أقساط قيمة كل قسط 20 مليون جنيه.

وأبدى أحمد فتوح رغبته في الاستمرار داخل صفوف فريق الزمالك، مشددا في الوقت نفسه بوجود ارتباطات والتزامات مالية يجب عليه سدادها والالتزام بها.