الامارات | مفاجأة مدوية بعد إصابة نيمار.. نادٍ سعودي يتحدى شرط المليار يورو في عقد فينسيوس مع ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية مفاجأة مدوية حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

ذكرت صحيفة Fichajesnet أن ريال مدريد تلقى مفاجأة غير متوقعة بملاحقة الأهلي السعودي لنجم الفريق فينيسيوس جونيور، مشيرة إلى أن الدولي البرازيلي يتواجد تحت أنظار الدوري السعودي رغم تجديد عقده مع ريال مدريد، لافتة إلى أن الأهلي السعودي، أحد أبرز فرق الدوري السعودي للمحترفين، أبدى اهتمامه بالنجم البرازيلي الواعد.

وأضافت: "اتخذ ريال مدريد خطوات لتأمين مستقبل فينيسيوس جونيور، حيث قام بتمديد عقده حتى عام 2028 ورفع الشرط الجزائي في إنهاء عقده إلى مليار يورو، حيث أثبت البرازيلي الشاب أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وأثبت نفسه كأحد النجوم الصاعدين في "الملكي".

وتابعت: "لكن كرة القدم السعودية أثبتت قدرتها المالية في سوق الصيف الماضي، وتبحث الآن عن نجم جديد ليحل محل نيمار جونيور، الذي تعرض لإصابة خطيرة أثناء لعبه مع منتخب البرازيل. وقد فتح هذا الوضع إمكانية قيام الفرق السعودية بالبحث بنشاط عن توقيع أسماء كبيرة جديدة لتعزيز صفوفها".

وواصلت: "قام ريال مدريد برفع الشرط الجزائي لعقد فينيسيوس جونيور بشكل كبير في محاولة لدرء أي عرض محتمل، لكن القدرة المالية غير المحدودة للدوري السعودي لا تزال تثير قلق النادي الإسباني".

واختتمت: "إصرار الدوري السعودي على استقطاب اللاعبين ذوي الخبرة والمواهب الشابة بعروض مغرية يمثل خطراً حقيقياً على ريال مدريد، إذ أنه مهدد بخسارة فينيسيوس جونيور، حتى مع وجود الشرط الجزائي الجديد الخاص بإنهاء عقده".

مع مرور الوقت، سيكون من المثير للاهتمام أن نراقب عن كثب اهتمام الأهلي السعودي والفرق الأخرى في المنطقة بالشاب البرازيلي. سيستمر الكفاح من أجل الاحتفاظ بأحد جواهر كرة القدم العالمية، وسيكون ريال مدريد مهتمًا بضمان مستقبل فينيسيوس جونيور في سانتياغو برنابيو.