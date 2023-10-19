بسبب الاهلي.. تعديل جديد في موعد مباراة بالدوري

كشفت تقارير صحفية عن تعديل جديد في موعد إحدى مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة النادي الاهلي في الدوري الأفريقي.

وقررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، إجراء تعديل على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت التقارير أن إدارة المسابقات قررت تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الدوري، ليتم إقامته في الثامنة مساء الجمعة المقبل بدلًا من الرابعة، على ملعب ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

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وجاء سبب تعديل موعد المباراة، بسبب إذاعة مباريات دوري السوبر الأفريقي على قنوات “أون تايم سبورتس” الناقلة للدوري المصري، حيث سيلعب الاهلي مباراة ضد سيمبا التنزاني.

ويستهل الاهلي مشواره في دوري السوبر الأفريقي بمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويحل الاهلي ضيفًا على سيمبا في دار السلام التنزانية عندما يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدوري الأفريقي.

وستقام مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بذهاب الدور ربع النهائي في الدوري الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.