شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يختار مع معاونيه مهاجم الأهلى أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم خلال الساعات المقبلة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المهاجم الذي سيقود الفريق في مباراة الغد حيث يُفاضل المدرب السويسري مع معاونيه بين موديست وكهربا للمشاركة أساسياً في مباراة الغد، فرغم أن كهربا هو الأجهز بدنياً للمشاركة بشكل أساسي في مباراة الغد أمام بطل تنزانيا إلا أن المدرب السويسري مازال يدرس إمكانية الدفع باللاعب الفرنسي أساسياً غداً وهو ما سيتم حسمه عقب مران اليوم بعد جلسة المدير الفني مع جهازه المعاون.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.