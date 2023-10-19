شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه اليوم للإسكندرية لدخول معسكر مغلق لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الخميس استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

تأكد غياب الثنائى مصطفى الخواجة والنيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعبا طلائع الجيش عن مباراة المصري البورسعيدى، بسبب الإصابة.

وتعرض جودوين لإصابة بشد في العضلة الضامة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامج تأهيلى له نفذه خلال الأيام الماضية.

وأجري مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش جراحة في أسفل عضلات البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر حيث من المقرر أن يحصل اللاعب على فترة راحة سلبية طويلة قبل أن يضع محمد الاسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق برنامج تأهيلى له تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية .

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هى الخسارة الأولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.