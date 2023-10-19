شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى استعداداته لاستقبال الناخبين من أعضاء الجمعية العمومة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى نادي الزمالك استعداداته اليوم الخميس لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مجلس إدارة جديد فى الانتخابات المقرر لها غداً الجمعة وسط إجراءات انضباطية للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.

وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط،حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وأعلن مسئولو اللجنة الثلاثية بالنادى من يحق له التصويت في العمومية والانتخابات، وكذلك آليات الحضور وموعد فتح وغلق باب التسجيل، وغيرها من الأمور التي تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في " بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وكشف مسئولو الزمالك عن من يحق له التصويت في عمومية النادى، وهم الأعضاء ممن مر على عضويتهم العاملة عام على الأقل، بالإضافة إلى أنه يتعين حضور العضو شخصيا للعمومية، ولا يجوز التوكيل أو الإنابة فى الحضور أو التصويت.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.