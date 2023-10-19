شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لمنتقدى محمد صلاح: مش مطلوب منه يمسك بندقية ورسالته عقلانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير ردود الفعل حول الفيديو الذى نشره النجم المصرى محمد صلاح، لإعلان تضامنه مع القضية الفسطينية وإدانة الأحداث التى تقع فى حق المواطنين الأبريا فى قطاع غزة، مؤكدا: "محمد صلاح لو عمل اللالى مش هيعجب ولو خد بندقية وراح يحارب مش هيعجب".

وأوضح شوبير، فى تصريحات لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "أنا مقدر اللى عمله واللى بيعمله صلاح، بوضوح شديد جدا أقف تماما فى صف محمد صلاح، هو عارف الصالح العام وعارف بيتكلم إزاى وعارف رسالته بتصل لمين".

وتابع: "صلاح كان عقلانى فى رسالته وقال اللى الناس عايزه تقوله ومش مطلوب يمسك بندقية ويروح يحارب كل واحد بيحارب بأسلوبه واللى عليه عمله، تبرع مادى عمل وطلع أتكلم فى فيديو، والفيديو بتاعه تخطى 110 ملايين مشاهدة".

وشدد شوبير: "إذا ما كناش إحنا اللى نساند مش هيبقى فيه محمد صلاح وإنت بتعمل ده كله عشان عندك محمد صلاح فأنت عايز تلغى يبقى عندك حد بالقوة دى والتأثير ده ولازم ناخد بالنا، وهناك بيت شعر بيقول، والله لو صاحب المرء جبريل ما سلم من قال ومن قيل، أو قصة جحا والحمار".

وواصل: "هو قال في الحدود اللي هو فيها وفي الظروف اللي هو فيها، وأنا بتكلم عن صلاح بتكلم في الحدود العادية، ولكن في هذا الوقت هيعمل إيه كتر خيرك يا صلاح كفيت ووفيت وعملت فيديو، واتكلم عن الوحشية وتوقف المجازر والعائلات اللي بتتقطع أواصرها والدعم الإنساني وإن غزة تمر بأوضاع مزرية وشهدنا مشاهد مروعة في المستشفى واتكلم عن الغذاء والماء والدواء، وطالب قادة العالم بالتكاتف لمنع وقوع مزيد من المجازر للأبرياء، وهي رسالة عاقلة ومحترمة، ومش مطلوب منه يشيل بندقية على كتفه أو يركب دبابة، دوره الكلمة العاقلة وقالها في حدود ما يسمح به النظام اللي عايش فيه".

وأضاف: "كريم بنزيما قال كلمتين وزيرة الداخلية الفرنسية قالت هنسحب الجنسية لكن هو عشان فرنساوي ممكن يرفع قضية، والجزائري يوسف عطال قال كلمتين وتراجع عنها بعد كده ووقفوه في نادي نيس الفرنسي، وأنور الغازي أتكلم وناديه ماينز الالماني أعلن فسخ عقده".