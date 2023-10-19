شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ينفذ توصية رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قرر نادي مانشستر يونايتد أخيراً تنفيذ توصية نجمه السابق كريستيانو رونالدو، جناح النصر السعودي حالياً، بتشييد مبنى جديد في ملعب كارينجتون للتمرينات بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني كجزء من جهود النادي لتقليص الفجوة مع الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان رونالدو قال في مقابلته الشهيرة مع المقدم البريطاني بيرس مورغان والتي أدت لرحيله عن اليونايتد، إن ملعب التمرينات «توقف في الزمن ولم يحدث فيه أي تغيير منذ رحيله عنه في 2009 لعودته إليه في 2021».

وأضاف رونالدو: «المسبح والجاكوزي والجيم نفسه وحتى المطبخ، تصورت رؤية اختلافات وبنية تحتية وتكنولوجيا، لذا شعرت بالصدمة، عليهم تسويته أرضاً وإعادة بنائه من الصفر».

وكشف النادي عن المبنى الجديد لفرق الأكاديمية وفريق السيدات والذي استغرق العمل فيه 7 أشهر ويتضمن جيم وجاكوزي وغرف تبديل وكافتيريا ومطعماً وقاعات اجتماع.

وقالت كوليت روش مديرة التشغيل في النادي أن اليونايتد أنفق 20 مليون جنيه استرليني في الـ12 شهراً الماضية على تطوير المرافق.