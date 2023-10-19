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هازارد يسجل ويصنع أهدافاً في مباراة خيرية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك النجم البلجيكي إيدين هازارد بعد أسبوع من إعلان اعتزاله كرة القدم في مباراة خيرية وسجل هدفاً وصنع 3 أهداف.
وارتدى أسطورة القميص رقم 10 لفريق لو فارييت الفرنسي أمام فريق كاليه بمباراة عجت بالنجوم من أمثال روبير بيرس أسطورة أرسنال ولودوفيك جويلي لاعب السابق، وديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا وكلاود بويل ويوهان كاباي ووالد كيليان مبابي، ويلفريد وماثيو ديبوشي ولوران بلان ودانييل فان بويتن وكريستيان كاريمبو والحارس ينز ليمان.
وجمعت المباراة 12900 جنيه استرليني لمساعدة الأطفال المرضى في أحد المستشفيات الفرنسية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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