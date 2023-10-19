شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي متحمس لـ«تجربته التفاعلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سيطلق نادي إنتر ميامي الأمريكي تجربة تفاعليه، تشرح رحلة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من الصفر إلى النجومية، وأطلقت على التجربة اسم «تجربة ميسي: حلم يتحول إلى حقيقة».

وستنطلق التجربة الفريدة من نوعها في أبريل المقبل بجولة في ميامي وتتضمن التجربة التفاعلية 10 فعاليات بدنية ورقمية حول حياة ميسي منذ الطفولة، وإمكانية الدردشة وصورة سيلفي مع نسخة ذكاء اصطناعي لميسي.

وعلق ميسي الذي حضر مباراة فريقه أمام شارلوت بعد العودة من المنتخب على المشروع الجديد وقال: «أشعر بحماس لأنني سأكون جزءاً من هذا المشروع الذي يسمح للمشجعين بالاقتراب أكثر من رحلتي في الملعب وخارجه. كنت أبحث دائماً طوال مسيرتي عن إلهام والتواصل مع الناس من خلال حبي لكرة القدم. هذه التجربة ستتيح فرصة نادرة لعيش ذكريات جميلة من جديد وتجعل المشجعين يشعرون بالعواطف التي شكلت طريقي».

وسيكون موقع «تجربة ميسي» في كوكنت جروف في ميامي بميناء راجاتا في 25 إبريل ثم تنتقل للمدن الأمريكية الأخرى، وبيع التذاكر سيبدأ في 25 أكتوبر الجاري ومدة التجربة 75 دقيقة.

وحضر العداء الجامايكي أوسين بولت مباراة الفريق أمام شارلوت والتقط صورة مع بيكهام، المالك بالشراكة لإنتر ميامي، فيما أكد ميسي مشاركته السبت في آخر مباراة أمام شارلوت أيضاً، وقال:«بعدها سأحاول المحافظة على لياقتي لأشارك مع المنتخب الشهر المقبل ( أمام الأوروغواي والبرازيل ) ثم استمتع بالعطلة في الأرجنتين وهذه أول مرة سأحظى فيها بأيام أكثر في ديسمبر ثم أعود للتمرن مع الفريق قبل الموسم في يناير».