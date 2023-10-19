شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية جاهز لمواجهة اتحاد جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تمكن الطاقم التدريبي لفريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي، الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو، من تهيئة فريقه بشكل جيد لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي، يوم الاثنين المقبل في السعودية، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة كأس أندية آسيا أبطال الدوري.

وخاض الفريق العديد من المباريات التجريبية، كان آخرها مع فريق الكهرباء وانتهت بالتعادل 3 – 3، وشهدت المباراة بعض الأخطاء لدى الخط الدفاعي وحارس المرمى محمد حميد الذي تلقت شباكه 3 أهداف كانت قابلة للزيادة.

ولكن هذه الأخطاء سيعمل الطاقم التدريبي لفريق القوة الجوية على تلافيها في مباراة اتحاد جدة السعودي، وذلك بسبب التحاق ثلاثة وهم إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي جاسم مع بعثة الفريق التي توجد الآن في مدينة جدة السعودية بعد أن شاركوا مع المنتخب العراقي الأول في بطولة الأردن الرباعية الدولية.

ويسعى فريق القوة الجوية إلى تجنب الوقوع في فخ الخسارة، حتى يبقى منافساً على صدارة المجموعة التي تضمه مع اتحاد جدة السعودي ومعهما سبهان الإيراني وأجمك الأوزبكي.

وبرغم صعوبة المهمة بسبب الفوارق الكبيرة في نوعية اللاعبين الذين يمثلون الفريقين، حيث يضم اتحاد جدة السعودي الكثير من اللاعبين البارزين يقف في مقدمتهم النجم الفرنسي العالمي كريم بن زيمة، إلا أن هذا الأمر لا يمنع فريق القوة الجوية العراقي من مجاراة مضيفه، لاسيما أنه يضم مجموعة جيدة من لاعبي الخبرة، وكذلك من اللاعبين الشباب.

وتبقى طموحات فريق القوة الجوية قائمة في تحقيق نتيجة مرضية أمام اتحاد جدة السعودي، وهذه الطموحات ناجمة من المستوى الجيد الذي قدمه في مباراتيه السابقتين أمام سبهان الإيراني وأجمك الأوزبكي، وكذلك من خلال مبارياته التجريبية الأخيرة.