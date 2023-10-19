رسالة مؤثرة من نيمار بعد إصابته بالرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - خرج النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق الهلال السعودي برسالة مؤثرة عقب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي للركبة، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال نيمار فر تغريدة عبر حسابه على موقع X: " إنها لحظة حزينة للغاية، إنها الأسوأ، أعلم أنني قوي ولكن هذه المرة سأحتاج إلى عائلتي وأصدقائي أكثر ".

وأضاف: " ليس من السهل الخضوع للإصابة وإجراء جراحة، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي، لدي إيمان، حتى أكثر من اللازم، لكني أضع قوتي بين يدي الله حتى يجدد ذاتي، شكرا لكم على رسائل الدعم والمودة ".

لعنة الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة الخليج

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعرض 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم للإصابة خلال يوم واحد فقط، وقبل يومان من عودة النشاط الكروي بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويعاني فريق الهلال من كثرة الإصابات بين صفوف الفريق ليضع المدير الفني خورخي خيسوس في أزمة حقيقية في ظل المنافسة بقوة على بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

إصابات الهلال في أخر 24 ساعة :

إصابة نيمار بالركبة و شكوك بالرباط الصليبي

إصابة سلمان الفرج بالعضلة الخلفية

إصابة حسان تمبكتي بعضلة الساق

إصابة عبدالله الحمدان في أسفل البطن

إصابة ناصر الدوسري بكدمة قوية

موعد مباراة الهلال والخليج والقناة الناقلة والمعلق

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الخليج المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلقين فهد العتيبي وفهد العريشي وراشد الدوسري.