محمد صلاح.. أرقام مرعبة لنسبة مشاهدات فيديو دعم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - حصل فيديو محمد صلاح الذي نشره مساء امس الأربعاء لدعم القضية الفلسطينية، علي العديد من المشاهدات، ليتصدر الوسط الرياضي خلال الساعات الأخيرة.

حيث حصل فيديو محمد صلاح بعد 10 ساعات من نشره علي 116 مليون مشاهدة، وهو رقم مرعب بالنسبة للعدد القليل من ساعات نشره.

محمد صلاح

وخرج النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي برسالة عاطفية لدعم الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من عمليات إبادة وجرائم غير إنسانية من العدو الصهيوني.

وجاءت رسالة صلاح للعالم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (X) أكد من خلالها على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمذابح غير مسبوقة من الكيان الصهيوني.

وقال محمد صلاح في فيديو قصير: " ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، يجب أن تتوقف المجازر، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا ".

وأضاف: "بالأمس شـاهدنا مشاهد مُخيفة حصلت للـمستشفى الذي تم قصفه و موت العديد من الناس، تحتاج غزة لـ المياه و الغذاء و الدواء فورًا ".

واختتم النجم الدولي المصري: " أناشد جميع قادة دول العالم أن يتكاتفوا معًا لـمنع حدوث المزيد من المذابح تجاه الشعب الفلسطيني ".