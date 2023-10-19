موعد مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة "كلاسيكو الأرض" في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي من أجل متابعة مباراة كلاسيكو الأرض المرتقية بين برشلونة وريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

فريق برشلونة تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز سيخوض مواجهة الكلاسيكو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة لمواصلة ملاحقة الفريق الملكي نحو الصدارة والمنافسة بقوة على اللقب.

بينما يخوض فريق ريال مدريد المباراة بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بهدف الفوز والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري، وتوسيع الفارق مع العملاق الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم السبت الموافق 28 أكتوبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إطار منافسات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:15 بتوقيت أبو ظبي، 2:15 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 3:15 بتوقيت السودان.

قميص برشلونة لمباراة الكلاسيكو يثير الجدل

كشف نادي برشلونة الإسباني عن القميص الذي سيخوض به مباراة الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد، والتي ستجمع بين الفريقين نهاية الشهر الجاري.

وتقرر أن يضع برشلونة شعار رولينج ستونز "الشفاه الساخنة" على القميص في الكلاسيكو القادم، بعد الاتفاق مع الفرقة الموسيقية على وضع شعارهم بالتيشيرت.

يذكر أن فريق برشلونة سبق له أن أرتدوا قميصاً يحمل شعار مغني الراب الكندي "دريك" في عام 2022.