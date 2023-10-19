نهاية موسم نيمار مع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وخاض نيمار مباراتين مع المنتخب البرازيلي، خلال فترة التوقف، وتعادل الأول مع فنزويلا 1-1، وخسر الثاني أمام الأوروجواي 0-2، ولم يتمكن من التسجيل مع المنتخب خلال تلك المباراتين.

تدخل أحد لاعبي أوروجواي بشكل قوي مع نيمار نجم البرازيل بالدقيقة 47 من عمر المباراة، مما تسبب له في إصابة قوية بالركبة اليسرى وتم استبداله على نقالة خارج الملعب، ما أثار قلق جماهير البرازيل والهلال.

نيمار

وظهر نجم المنتخب البرازيلي بعد المباراة وهو يسير على عكازين ويعاني من صعوبة كبيرة في تحريك قدمه، مما أثار تكهنات بأنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي.

الهلال يعلن إصابة نيمار

وأكد الهلال عبر صفحته الرسمية، أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة نيمار بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف، وأنه سيخضع لعملية جراحية لاحقا، وسيخضع لبرنامج علاجي ستحدد مدته بعد العملية.

ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تمتد لأكثر من ذلك، فهو مصاب بالرباط الصليبي والغضروف معا، مما يعني انتهاء موسمه الكروي مع الهلال السعودي.

نيمار

وانضم نيمار إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة ضخمة أشارت التقارير إلى أن قيمتها 90 مليون يورو لناديه، براتب سنوي يقدر بـ 150 مليون يورو.

وخاض نجم البرازيلي مع الفريق السعودي 5 مباريات، في كافة البطولات منذ انضمامه للفريق، صنع خلالها 3 أهداف جميعها في الدوري السعودي، في 3 مباريات، كما سجل هدفا وحيدا في مرمى شباك الإيراني نساجي في دوري أبطال آسيا.