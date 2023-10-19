شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تدعم قرارات الرئيس السيسى للحفاظ على أمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بيانا تعبر فيه عن تأييدها ودعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والأفعال الإجرامية، التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والأطفال العزل.

كما أشادت اللجنة بتعامل الرئيس السيسى مع الوضع الراهن ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، مؤكدة دعمها لخطوات القيادة السياسية فى منع تهجير الفلسطينين قصريا إلى مصر خاصة سيناء، فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين فى استعادة أرضهم إلى الأبد.

وأكدت اللجنة البارالمبية وجميع أسرة الرياضة من ذوى الإعاقة وقوفها الكامل مع الخطوات التى تتخذها مصر بهذا الشأن مهما كان الثمن، مشددة على أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصرى أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.