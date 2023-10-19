شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تدعم قرارات الرئيس السيسى للحفاظ على أمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر
كما أشادت اللجنة بتعامل الرئيس السيسى مع الوضع الراهن ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، مؤكدة دعمها لخطوات القيادة السياسية فى منع تهجير الفلسطينين قصريا إلى مصر خاصة سيناء، فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين فى استعادة أرضهم إلى الأبد.
وأكدت اللجنة البارالمبية وجميع أسرة الرياضة من ذوى الإعاقة وقوفها الكامل مع الخطوات التى تتخذها مصر بهذا الشأن مهما كان الثمن، مشددة على أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصرى أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
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