إيهاب جلال يستقر على ياو أنور فى هجوم الإسماعيلى أمام فاركو بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفني لنادى الإسماعيلى على الدفع بالغانى ياو أنور فى خط الهجوم فى تشكيل الدراويش أمام فريق فاركو المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل 2023/ 2024.

يأتى ذلك القرار بعد تألق المهاجم الغانى فى المباريات الماضية والفاعلية التى يقوم بها، خاصة مواجهة الأهلى الذى سجل خلالها هدف الدراويش الوحيد، والتى انتهت بخسارة الفريق بثلاثية.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال سرعات ياو أنور والحالة المعنوية العالية التى يعيشها اللاعب فى مواصلة التألق والتسجيل وقيادة الفريق لتحقيق الفوز، فى ظل تراجع مستوى باسم مرسى مهاجم الدراويش وابتعاد أبو بكر حمزة عن المباريات للإصابة وحاجته لوقت لاستعادة فورمته.

وحرص إيهاب جلال، خلال الفترة الماضية، على تدريب الفريق بشكل بدنى قوي من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.

وخاض الإسماعيلى مواجهة واحدة خلال فترة التوقف الدولى الماضية أمام زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف واطمئن خلالها على مستوى اللاعبين.