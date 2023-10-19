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أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث دورى السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد -  

وتقام البطولة المستحدثة التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هى الأهلى المصرى والوداد المغربى والترجى التونسى وماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى وإنيمبا النيجيرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وسيمبا التنزانى.

 

ومن المقرر أن تجرى البطولة فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى حتى 11 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة جوائز البطولة 14 مليون و400 ألف دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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