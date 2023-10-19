شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتقام البطولة المستحدثة التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هى الأهلى المصرى والوداد المغربى والترجى التونسى وماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى وإنيمبا النيجيرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وسيمبا التنزانى. ومن المقرر أن تجرى البطولة فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى حتى 11 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة جوائز البطولة 14 مليون و400 ألف دولار.

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