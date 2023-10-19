شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة لليوم السابع: انتخابات الزمالك فى موعدها ولا تأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن انتخابات الزمالك فى موعدها، والمقرر لها غدا الجمعة، ولا تأجيل لها، حيث تقام فى الموعد المقرر.

وقال شاذلى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن انتخابات الزمالك لا ينطبق عليها بيان وزارة الشباب والرياضة الذى صدر أمس بوقف الأنشطة والفعاليات فى ظل الأوضاع الراهنة فى فلسطين، فالانتخابات ليست طابعا احتفاليا أو ماراثون أو تكريم حتى يتم تأجيلها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مباريات الدورى وكل ما هو منافسات رسمية فى موعده، ولا يسرى عليه البيان الصادر امس من الوزارة.