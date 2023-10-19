شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو رابطة الأندية واتحاد الكرة إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها المحددة مسبقاً، وتم التأكيد على الوقوف دقيقة حدادا فى جميع المباريات.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

كما يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

فيما وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على طلب الدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس والمشرف على الكرة النسائية، بتشكيل منتخب لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما بعد النجاح الكبير الذى حققه منتخبى السيدات للشابات تحت 20 سنة والأول بقيادة محمد كمال.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى إخطارا من نظيره الأفريقى، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو فى الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال فوزا عريضا على نظيره ساو تومى بنتيجة 11-0، فى إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها فى كولومبيا العام المقبل، وكانت مباراة الذهاب التى أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصرى بسبعة أهداف دون رد.

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية على دعم اللاعبات لتحقيق حلم التأهل للمونديال.