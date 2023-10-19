شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن الحداد فى جميع المنشآت ويجهز قافلة مساعدات عاجلة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسـة وليد خليـل، الحداد في جميـع المنشـآت التابعـة له، ووقف جميـع الأنشطة والفعاليـات بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لغزل المحلة على "فيس بوك" 3 قرارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات التي تحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما قام بتغيير صورة البروفايل بوضع شعار فلسطين على لوجو المحلة.

وجاءت قرارات مجلس إدارة غزل المحلة كالتالى..

- إعلان حالة الحداد في جميـع المنشـآت التابعـة لغزل المحلة ووقف جميـع الأنشطة والفعاليـات.

- تجهيـز قافلـة مساعدات إنسانيـة عاجلـة لأهالينا في قطـاع غــزة.

- ارتداء جميـع فرق غزل المحلة للشـارات السـوداء في كل المسابقـات حداداً على أرواح شهداء فلسطيــن.

ونجح فريق غزل المحلة في مواصلة انتصاراته بالفوز على نظيره WE بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام الدولي في ختام مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى أ.

تقدم عبده يحيي بالهدف الأول في الدقيقة 50 ، وأضاف البديل خالد الأخميمى الهدف الثانى في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المحلة إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لافيينا المتصدر ، بينما تجمد رصيد WE عند 6 نقاط في المركز السادس.