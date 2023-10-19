شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعلن التضامن و التأييد الكامل لقرارات الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإسمه وإسم جميع الاتحادات الرياضية والأندية وجموع الرياضيين المصريين عن التضامن والتأييد الكامل مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جميع القرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري .

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته وما يعانيه من جرائم ضد الإنسانية والذي سقط ضحيته العديد من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على كامل التقدير والدعم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع قراراته من أجل الدفاع عن حقوق الأبرياء وحماية أرض الوطن كما عهدنا منه دائما الحكمة والثبات