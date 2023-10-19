شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إمام عاشور كان متخوف من المشاركة بتدريبات الأهلي.. وموديست لم يؤدي برنامج خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي كان متخوفا من الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، ومن شجعه على نزول التدريبات هو مارسيل كولر".

أوضح شوبير في تصريحات لبرنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: " كولر أكد لإمام أن التقارير الطبية أثبتت أنه سليم، ورغم أن المخاوف كانت مستمرة مع اللاعب ولكن كولر استمر خلفه حتى أدى المران بالكامل على أكمل وجه وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة".

أشار إلى أن رامي ربيعة لا يوجه أي مشكلة لديه وأصبح جاهز بشكل كامل للمشاركة في مباراة سيمبا، ومحمد هاني أصيب بكدمة في أنكل قدمه ولم يشارك في مران الأمس ويحاولوا معه في مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في المران".

أردف: "محمد عبد المنعم يعاني من إصابة أيضا وهو مهم في دفاع الأهلي ولكن لم يحسم أمره ولو غاب موجود ياسر إبراهيم ورامي ربيعة".

أضاف: "الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي غاب عن السفر رفقة بعثة فريقه إلى تنزانيا، والسبب المعلن أنه يعاني من نزلة برد قوية، ولكن سيتأكد إن كان هذا هو السبب خلال مباراة العودة ضد سيمبا ام هناك سببا آخر، لأنه سيكون قد أصبح جاهزا من الناحية الطبية، وموديست لم يؤدي برنامج خاص كما أشيع خلال فترة التوقف، بل سافر لقضاء الأجازة في فرنسا، ومصير المهاجم في الأهلي سيتضح قبل يناير المقبل".