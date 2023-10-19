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عبد الحميد بسيونى: محمد صلاح قيمة كبيرة ويعيش معنا كل الأحداث

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق الطلائع أن فيديو محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية ليس بجديد عليه وعلى إنسانيته ودعمه لكل الأحداث التى تهم العرب .

وقال بسيونى فى تصريحات خاصة أن محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة وكلامه محترم ، ولا يوجد أى شخص عربي واحد لا يدعم غزة، مضيفا أن محمد صلاح يعيش معنا كل الأحداث .

وتضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

 

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

 

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

 

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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