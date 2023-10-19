شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان:دعم صلاح للقضية الفلسطينية يؤثر فى العالم أجمع نظرا لمكانته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن فيديو دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزي للقضية الفلسطينية يؤثر فى العالم أجمع نظرا لمكانة اللاعب الكبيرة فى قلوب جماهير العالم .

وقال ريان فى تصريح لـ" الخليج 365" : أنه يتوجه بالشكر لمحمد صلاح و ينتظر منه مزيد من الدعم لأنه له مردود قوى عند الشعوب من أجل دعم هذه القضية التى تمس كل القلوب .

وتضامن صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكمل صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".