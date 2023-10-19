نادى إنبى يعلن الحداد على أرواح شهداء فلسطين

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إنبى الحداد على أرواح شهداء فلسطين، الذين راحوا ضحية الغدر الإسرائيلى خلال الأيام الجارية.

ونشر نادى إنبى بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كتب عليه "يعلن نادى إنبى الحداد على أرواح إخواتنا الشهداء فى فلسطين ويؤكد رفضه القاطع للموقف غير العادل والصمت الدولى المخيب للآمال تجاه ما يحدث لأشقائنا فى فلسطين.. ويؤكد نادى إنبى تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى حتى يستعيد حقوقه المشروعة.. رحم الله شهداء الشعب الفلسطينى".



انبى

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ واتفق فى الرؤى مع المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسى عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.