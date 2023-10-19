اخبار الرياضه

شيكابالا وفتوح وشيفو يدعمون القضية الفلسطينية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وفتوح وشيفو يدعمون القضية الفلسطينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص  الثلاثى محمود عبد الرازق شيكابالا،أحمد فتوح ، ومحمد عبد الشافى لاعبو فريق الزمالك على دعم القضية الفلسطينية والهجوم الغاشم على فلسطين ، من الجانب الإسرائيلى و الذى راح ضحيته الكثير و الكثير من الأرواح سواء من المدنيين أو الأطفال .

وألتقط  كل من شيكابالا وعبد الشافى وفتوح صورة مع بعض الشباب داخل نادى الزمالك ويحملون العلم الفسطينى دعما منهم للقضية و الأزمة الجارية .

 

شيكابالا
شيكابالا

 

عبد الشافى
عبد الشافى
فتوح
فتوح

 

وتضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

 

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

 

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

 

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا