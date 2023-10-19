اتحاد كرة السرعة: نؤيد قرارات الرئيس السيسى لدعم قضية فلسطين

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة السرعة برئاسة أحمد الخطيب تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد الخطيب أن الاتحاد بكل قطاعاته الإدارية والرياضية وجمعيته العمومية يرفضون الموقف غير العادل بالمرة، كما أبدي رئيس الاتحاد أسفه وحزنه لما يتعرض له أهل فلسطين الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء من جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية على يد اسرائيل.

وطالب الخطيب المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم خاصًة أن آثار التدمير والقتل للأبرياء على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات دامية دون وازع من ضمير أو أخلاق.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ واتفق فى الرؤى مع المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسى عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.