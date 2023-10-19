شكرا لقرائتكم خبر عن آل روني يحضرون العرض الأول لوثائقي العائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حضر أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا واين روني، مدرب برمنجهام سيتي درجة أولى حالياً، برفقة زوجته كولين وابنهما الأكبر كاي ( 13 عاماً) العرض الأول للوثائقي «The Real Wagatha Story» بمدينة ليفربول.

وحرص روني وابنه كاي، لاعب أكاديمية اليونايتد، على الحضور لدعم كولين التي عانت كثيراً أثناء دفاعها عن نفسها في قضية التشهير التي رفعتها عليها ريبيكاه زوجة نجم ليستر سيتي جيمي فاردي، كما حضر والدا كولين، توني وكوليت العرض لدعم ابنتهما.

وكان ضمن الحضور أيضاً حارس إنجلترا جوردان بيكفورد وزوجته ميغان دافيسون، ولاعب إنجلترا السابق فيل جونز وزوجته كايا هول ولاعب اليونايتد السابق والمدرب حالياً دارين فليتشر.

في المقابل، نشرت ريبيكاه على حسابها في إنستغرام «أعيش أفضل حياة» ثم غادرت البلاد برفقة أطفالها الخمسة الاثنين قبل يوم من العرض الأول للوثائقي، ونشرت صورة من الإجازة وكتبت تحتها «فيما أنا...» مرفقة بإيموجي ضاحك.